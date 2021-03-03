ГБР обещает результаты по нескольким делам против судей КСУ в ближайшее время

Исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев заявил, что в ближайшее время ГБР предоставит результат по нескольким уголовным делам в отношении судей Конституционного суда. Сейчас продолжаются экспертизы.

Об этом он сказал в ходе отчета по работе ГБР в Верховной раде.

"В ГБР проводится досудебное расследование в рамках отдельных уголовных производств в отношении судей Конституционного суда Украины. На сегодня сообщено о подозрении лишь одному из них, продолжается ряд экспертиз", - отметил и.о. директора бюро.

Сухачев подчеркнул, что по результатам проведения всех необходимых следственных действий будет принято окончательное решение по этим делам.

"В ближайшее время мы дадим результат по нескольким уголовным производствам в отношении действий судей КСУ", - добавил он.