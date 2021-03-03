ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ГБР обещает результаты по нескольким делам против судей КСУ в ближайшее время

Новина українською → Украина, Среда 03 марта 2021 11:55
ГБР обещает результаты по нескольким делам против судей КСУ в ближайшее время Фото: КСУ (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев заявил, что в ближайшее время ГБР предоставит результат по нескольким уголовным делам в отношении судей Конституционного суда. Сейчас продолжаются экспертизы.

Об этом он сказал в ходе отчета по работе ГБР в Верховной раде.

"В ГБР проводится досудебное расследование в рамках отдельных уголовных производств в отношении судей Конституционного суда Украины. На сегодня сообщено о подозрении лишь одному из них, продолжается ряд экспертиз", - отметил и.о. директора бюро.

Сухачев подчеркнул, что по результатам проведения всех необходимых следственных действий будет принято окончательное решение по этим делам.

"В ближайшее время мы дадим результат по нескольким уголовным производствам в отношении действий судей КСУ", - добавил он.

Напомним, 1 марта ГБР открыло уголовное дело в отношении главы Конституционного суда Александа Тупицкого. Дело начали по факту совершения самоуправства главой КСУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Конституционный суд Украины ГБР
NEWS
Без поездов и на жестком карантине. Какая ситуация в областях "красной зоны"
Без поездов и на жестком карантине. Какая ситуация в областях "красной зоны"
DAILY
Суд без политики. Почему Зеленский решил урезать полномочия ОАСК
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Суд без политики. Почему Зеленский решил урезать полномочия ОАСК