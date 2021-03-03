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ДБР обіцяє результати по декількох справах проти суддів КСУ найближчим часом

Новость на русском → Україна, Середа 03 березня 2021 11:55
ДБР обіцяє результати по декількох справах проти суддів КСУ найближчим часом Фото: КСУ (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Виконуючий обов'язки директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов заявив, що найближчим часом ДБР надасть результат за кількома кримінальними справами щодо суддів Конституційного суду. Зараз тривають експертизи.

Про це він сказав під час звіту по роботі ДБР у Верховній раді.

"У ДБР проводиться досудове розслідування у рамках окремих кримінальних проваджень щодо суддів Конституційного суду України. На сьогодні повідомлено про підозру лише одному з них, триває ряд експертиз", - зазначив в.о. директора бюро.

Сухачов підкреслив, що за результатами проведення всіх необхідних слідчих дій буде прийнято остаточне рішення по цих справах.

"Найближчим часом ми дамо результат за кількома кримінальними виробництвам щодо дій суддів КСУ", - додав він.

Нагадаємо, 1 березня ДБР відкрило кримінальну справу стосовно голови Конституційного суду Олександра Тупицького. Справу почали за фактом вчинення самоправства главою КСУ.

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