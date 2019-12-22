ГБР незаконно использует для обысков постановления Печерского суда, - адвокат Порошенко

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Головань прокомментировал обыск в офисе "Евросолидарности"

Госбюро расследований (ГБР) осуществляет обыски на основании постановлений следственных судей Печерского районного суда города Киева, а не Шевченковского, как этого требует закон. Об этом адвокат лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко Игорь Головань написал в Facebook.

"В соответствии с частью 2 статьи 234 УПК Украины, обыск проводится на основании постановления следственного судьи местного общего суда, в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования. Общеизвестно, что адрес ГБР - ул. Симона Петлюры, 15, Киев, 01032. Это прямо указано на сайте. Поэтому решение об обыске по закону должен принимать следственный судья Шевченковского районного суда города Киева", - отмечает он, комментируя позавчерашний обыск в офисе "Евросолидарности".

По мнению Голованя, директор ГБР Роман Труба "любит только известный одиозными решениями в пользу его любимого заявителя Портнова Печерский суд. Ради того, чтобы следователи ГБР обращались с ходатайствами именно в Печерский суд, Роман Труба готов на все, готов врать, даже сделать служебный подлог".

Так адвокат Порошенко объясняет тот факт, что Труба в своем приказе №310 от 11.11.2019 написал, что следственные подразделения ГБР располагаются на 7 этаже дома 26 на бульваре Леси Украинки. В том же приказе, по его словам, Труба утверждает, что помещение по адресу: г. Киев, Грушевского, 12/2 и С. Петлюры, 15 используются следователями ГБР как вспомогательные.

"Однако это наглая и откровенная ложь. Помещения, расположенные по адресу: г Киев, бул. Леси Украинки, 26 арендованные отдельным юридическим лицом - Территориальным управлением ГБР в Киеве. Субаренда договором не предусмотрена, поэтому нет никаких правовых оснований для размещения там следователей центрального аппарата ГБР", - говорит Головань.

"Следователи центрального аппарата ГБР работают на Петлюры, 15, вызывают на допросы на Петлюры, 15 ... Факт размещения органа досудебного расследования ГБР именно в Шевченковском районе города Киева установлен постановлением Киевского апелляционного суда от 16 декабря 2019 года в деле №761/ 44873/19. Внесение заведомо ложных сведений в официальные документы является преступлением. Роману Трубе и его подельникам придется отвечать", - заключает юрист.