ГБР начало расследовать возможные угрозы Портнова в адрес прокурора

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Информацию подтвердил Горбатюк

Государственное бюро расследований (ГБР) начало расследование возможных угроз бывшего первого заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова прокурору Генеральной прокуратуры Александру Божко. Эту информацию подтвердил начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, передает РБК-Украина со ссылкой на "Украинские новости".

Горбатюк подтвердил, что сведения в Единый реестр досудебных расследований внесла Генпрокуратура, а расследование поручено ГБР.

"Да, такое уголовное производство регистрировалось и направлялось в ДБР. Возможно, оно уже закрыто или передано в полицию", - сказал он.

Процессуальное руководство уголовным производством осуществляло Генеральная инспекция Генпрокуратуры.

Как заявляет издание, недовольство Портнова вызвало то, что прокурор длительное время отказывался закрывать уголовное производство против него. В итоге, дело было закрыто прокурором только в начале сентября.