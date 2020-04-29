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ГБР начало расследование нападения полицейского на журналиста под Кабмином

Новости » Общество     29.04.2020 - 16:32
ГБР начало расследование нападения полицейского на журналиста под Кабмином
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В случае доказательства вины, правоохранителю грозит от 3 до 8 лет лишения свободы

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) начали досудебное расследование в связи с возможным нападением полицейским на журналиста "Громадського" Богдана Кутепова на акции под Кабинетом министров. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Сообщается, что по данному факту открыто дело по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, что сопровождалось насилием).

"По сообщению в средствах массовой информации, 29 апреля 2020 около 12:00 в Киеве возле здания Кабинета министров Украины работники полиции превысили свои служебные полномочия и нанесли телесные повреждения журналисту "Громадського телебачення", - сообщили в ГБР.

В случае доказательства вины, правоохранителю грозит лишение свободы от 3 до 8 лет.

Напомним, инцидент произошел во время акции протеста под зданием Кабмина, когда журналист проводил стрим из Мариинского парка. Полицейские потребовали покинуть территорию парка и угрожали сломать камеру представителю СМИ. В результате стычки полицейские сломали стабилизатор камеры.

Ранее сообщалось, что проверку инцидента с участием правоохранителя и журналиста начали в полиции.

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