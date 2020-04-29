ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ДБР почало розслідування нападу поліцейського на журналіста під Кабміном

Новини » Суспільство     29.04.2020 - 16:32
ДБР почало розслідування нападу поліцейського на журналіста під Кабміном
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У разі доведення провини, правоохоронцю загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) почали досудове розслідування у зв'язку з можливим нападом поліцейським на журналіста "Громадського" Богдана Кутєпова на акції під Кабінетом міністрів. Про це повідомили в прес-службі ГБР.

Повідомляється, що за даним фактом відкрито справу за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством).

"За повідомленням у засобах масової інформації, 29 квітня 2020 близько 12:00 в Києві біля будівлі Кабінету міністрів України працівники поліції перевищили свої службові повноваження та завдали тілесні ушкодження журналісту "Громадського телебачення", - повідомили в ГБР.

У разі доведення провини, правоохоронцю загрожує позбавлення волі від 3 до 8 років.

Нагадаємо, інцидент стався під час акції протесту під будівлею Кабміну, коли журналіст проводив стрім з Маріїнського парку. Поліцейські зажадали залишити територію парку і погрожували зламати камеру представнику ЗМІ. В результаті сутички поліцейські зламали стабілізатор камери.

Раніше повідомлялося, що перевірку інциденту з участю правоохоронця і журналіста почали в поліції.

Через інцидент між патрульними і журналістом розпочато службове розслідування Поліція посилює заходи безпеки через акцію протесту у Києві
Новини України полициянападжурналистыДБР
News
On Top