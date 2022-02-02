ГБР о деле Трухина: видео исследуем, дадим юридическую оценку действиям

Как сообщили правоохранители, в настоящее время следствие еще продолжается. Государственное бюро расследований проводит все необходимые экспертизы и другие следственные действия.

"Информируем, что материалов, обнародованных журналистами издания "Украинская правда", на момент выхода расследования в распоряжении следствия не было. Попутно подчеркнем, что следователи ГБР допросили сотрудника полиции, видео с личной камеры которого обнародовали журналисты. К сожалению, работникам ГБР он не предоставил информации, которую сообщил журналистам", - говорится в сообщении.

В ГБР добавили, что видео будет истребовано в законном порядке, исследовано и будет дана юридическая оценка действиям, зафиксированным на нем.