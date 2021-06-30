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ГБР и биотопливо: что сегодня рассмотрит Рада

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Киев, Среда 30 июня 2021 08:55
ГБР и биотопливо: что сегодня рассмотрит Рада Фото: Рада собирается на заседание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня Верховная рада Украины собирается на заседание. Нардепы рассмотрят законопроекты о платежных услугах, присоединении к газотранспортной системе, правовых основах деятельности Государственного бюро расследований.

Об этом речь идет в повестке дня парламента.

Во втором чтении Рада планирует рассмотреть законопроекты:

  • об изменениях в законе о пестицидах и агрохимикатах (№2289);
  • о совершенствовании корпоративного управления в банках (№4367);
  • о выводе банков с рынка и удовлетворении требований кредиторов (№4546);
  • о статусе гражданского истца для Фонда гарантирования вкладов (№4547);
  • о присоединении к газотранспортной или газораспределительной системе (№4578-1);
  • о платежных услугах (№4364).

В первом чтении Рада рассмотрит проекты:

  • об обязательном использовании биотоплива в области транспорта (№3356-д);
  • об участии Ощадбанка в Фонде гарантирования вкладов (№5542);
  • об изменениях в законе о Нацагентстве по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных преступлений (№5141);
  • о правовых основах деятельности ГБР (№5305).

Напомним, нардепы 1 июля проведут внеочередное пленарное заседание, на котором планируют рассмотреть ряд вопросов.

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