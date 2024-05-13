"Газпрому" не вистачає танкерів для експорту СПГ. Reuters розповіло, що придумали росіяни

Компанії "Газпром" не вистачає танкерів для експорту російського скрапленого природного газу, тому їй доводиться використовувати для цього специфічні установки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зазначається, що компанія використовує плавучу установку для зберігання та регазифікації як танкер для експорту скрапленого природного газу зі свого заводу СПГ "Портова" в Балтійському морі.
Видання пише, що "Маршал Василевський" зазвичай використовують для постачання до Калінінградської області РФ і забезпечення її газової безпеки в разі порушення трубопровідних поставок із сусідніх країн.
"Його використання як експортного судна передбачає брак танкерів льодового класу для перевезення СПГ", - написали журналісти.
Видання дізналося, що "Маршал Василевський" 9 травня відвантажив ЗПГ із "Портовой СПГ" і попрямував через Ла-Манш. Пункт призначення невідомий, але прибуття танкера очікується 27 червня.
Єдина плавуча регазифікаційна установка в Росії, призначена для зберігання, перевезення та регазифікації (переведення газу зі зрідженого в газоподібний стан) зрідженого природного газу.
Створена на базі газотранспортного танкера; потужність - 2,7 млрд кубометрів газу на рік, встановлена в Калінінграді.
Країни Заходу поступово почали запроваджувати обмеження щодо російських проєктів із видобутку та виробництва СПГ у Росії. Зараз у ЄС також обговорюють обмеження проти російської сфери СПГ.
Видання Bloomberg писало, що члени ЄС обговорюють заборону на реекспорт російського скрапленого газу в рамках свого 14-го пакета санкцій проти Росії.
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