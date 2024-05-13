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"Газпрому" не вистачає танкерів для експорту СПГ. Reuters розповіло, що придумали росіяни

Архівне фото: "Газпрому" не вистачає танкерів для експорту СПГ (рос ЗМІ)
Автор: Дмитро Браславський

Компанії "Газпром" не вистачає танкерів для експорту російського скрапленого природного газу, тому їй доводиться використовувати для цього специфічні установки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що компанія використовує плавучу установку для зберігання та регазифікації як танкер для експорту скрапленого природного газу зі свого заводу СПГ "Портова" в Балтійському морі.

Видання пише, що "Маршал Василевський" зазвичай використовують для постачання до Калінінградської області РФ і забезпечення її газової безпеки в разі порушення трубопровідних поставок із сусідніх країн.

"Його використання як експортного судна передбачає брак танкерів льодового класу для перевезення СПГ", - написали журналісти.

Видання дізналося, що "Маршал Василевський" 9 травня відвантажив ЗПГ із "Портовой СПГ" і попрямував через Ла-Манш. Пункт призначення невідомий, але прибуття танкера очікується 27 червня.

"Маршал Василевський" 

Єдина плавуча регазифікаційна установка в Росії, призначена для зберігання, перевезення та регазифікації (переведення газу зі зрідженого в газоподібний стан) зрідженого природного газу. 

Створена на базі газотранспортного танкера; потужність - 2,7 млрд кубометрів газу на рік, встановлена в Калінінграді.

Російська сфера СПГ під ударом санкцій

Країни Заходу поступово почали запроваджувати обмеження щодо російських проєктів із видобутку та виробництва СПГ у Росії. Зараз у ЄС також обговорюють обмеження проти російської сфери СПГ.

Видання Bloomberg писало, що члени ЄС обговорюють заборону на реекспорт російського скрапленого газу в рамках свого 14-го пакета санкцій проти Росії.

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