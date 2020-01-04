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"Газпром" утратил монополию на поставки газа в Финляндию

Новости » Экономика     04.01.2020 - 11:01
"Газпром" утратил монополию на поставки газа в Финляндию
Фото: флаги Эстонии и Финляндии (delfi.ee)

Финляндия начала получать газ по новому газопроводу из Латвии через Эстонию

Финляндия с 1 января 2020 года начала получать газ по новому трубопроводу Balticconnector из хранилищ Латвии через Эстонию. Об этом сообщает эстонский оператор Elering AS.

Как отмечается в сообщении, в первые дни работы газопровод работает на полную мощность.

Рынок газа, охватывающий Эстонию, Латвию и Финляндию, является первым трехсторонним рынком в Европе. При этом российский "Газпром", который до этого был монопольным поставщиком газа в Финляндию, лишился этого статуса.

&quot;Газпром&quot; утратил монополию на поставки газа в Финляндию

"Открытие зоны Общего рынка уже значительно увеличило трансграничную торговлю газом между странами. Потребители и экономика региона могут только выиграть от усиления конкуренции. Результаты первого торгового дня единого рынка недвусмысленно подтверждают, что создание Balticconnector было верным решением, несмотря на широко распространенный скептицизм по поводу необходимости объединения в предыдущие годы", - сказал Таринг Вескимяги, глава правления Elering.

Напомним, Эстония и Финляндия 11 декабря 2019 года соединили свои газотранспортные системы, запустив общий газопровод Balticconnector. Длина подводной части Balticconnector от Палдиски до финского Инкоо составляет 77 км. Наземная часть занимает 55 км в Эстонии и 21 км в Финляндии. Строительство газопровода обошлось примерно в 300 млн евро, из которых ЕС предоставил более 200 млн евро. Расчетная мощность трубопровода составляет 7,2 млн куб. м газа в сутки.

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