"Газпром" сохранил минимальный транзит через Украину, несмотря на дефицит газа в Европе

Как отмечается в сообщении, "Газпром" использовал все ранее забронированные мощности и не проявил заинтересованности в дополнительных транзитных мощностях, несмотря на рекордный рост цен на европейских рынках газа, низкие для этого периода объемы газа в европейских газовых хранилищах и плановую остановку маршрутов Ямал-Европа и "Северный поток-1".

По данным операторов сухопутных продолжений газопровода "Северный поток-1" в Германии - OPAL и NEL - за 10 дней ремонта страны ЕС недополучили более 1,6 млрд кубометров газа, еще 320 млн кубометров - из-за ремонта газопровода "Ямал-Европа".

"Чтобы компенсировать европейцам недополученные объемы газа и при этом не наращивать дополнительный транзит через Украину, "Газпром" опустошает свои ПХГ в Европе. Согласно данным GIE, самые низкие запасы в Европе именно у ПХГ, контролируемых "Газпромом". Так, у оператора ПХГ в Германии Astora (принадлежит "Газпрому") уровень заполненности - менее 13%, у других операторов - в среднем 63%. В Австрии Astora и GSA (также "Газпром") - 14%, другие операторы - 48%. Даже сейчас "Газпром" отбирает газ из хранилищ для выполнения своих контрактов. Соответственно дефицит газа в ПХГ Европы значительной частью является искусственным и не является первопричиной роста цен", - комментирует гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

По мнению руководителя ОГТСУ, такими действиями российская компания преследует две цели - экономическую и политическую: повышение цены на голубое топливо и ускорение процесса ввода в эксплуатацию "Северного потока-2", который сейчас строится ускоренными темпами.

"Поведение "Газпрома" негативно сказывается на европейском рынке газа и влияет на экономику всего региона. По моему мнению, в ситуацию должен вмешаться соответствующий антимонопольный орган Европы. К тому же, на такую стратегию российской компании стоит учитывать при сертификации "Северного потока-2", - убежден Макогон.