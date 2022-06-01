"Газпром" прекратил поставки в Данию и частично в Германию

Накануне "Газпром" заявил, что прекратит поставки в несколько "недружественных" стран, которые отказались принять навязанную Москвой схему оплаты "рубли за газ".

"Газпром" с 31 мая полностью прекратил поставки газа голландскому газовому трейдеру GasTerra. Позже компания заявила, что с 1 июня так прекратит подачу газа датской компании Orsted и компании Shell Energy по контракту на поставку газа в Германию после того, как обе компании не произвели платежи в рублях.

Этот шаг российского газового гиганта является очередным ответом на западные санкции, введенные против Москвы после ее вторжения в Украину 24 февраля, что привело к эскалации экономической битвы с Брюсселем и росту цен на газ в Европе.

Заявления последовали за достигнутым в понедельник соглашением лидеров ЕС сократить импорт российской нефти в Европейский союз на 90% к концу года, что стало самым жестким ответом блока на вторжение в Украину.

Orsted, которая ранее заявила, что не существует непосредственной опасности для поставок газа в Данию, сообщила во вторник, что обратится к европейскому газовому рынку, чтобы восполнить пробел.

Москва уже прекратила поставки природного газа в Болгарию, Польшу и Финляндию, сославшись на их отказ платить в российских рублях - требование, выдвинутое в ответ на западные санкции, которые изолировали Россию.

Однако немецкие, итальянские и французские компании заявили, что будут участвовать в этой схеме для поддержания поставок.

Контракт между "Газпром экспортом" и Shell Energy Europe Limited на поставку газа в Германию предусматривает объем до 1,2 млрд кубометров газа в год.