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"Газпром" может потерять треть экспорта газа в Европу в 2022 году, - Reuters

Фото: "Газпром" может потерять треть экспорта газа в ЕС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Экспорт газа подконтрольного Кремлю "Газпрома" в Европу может сократиться примерно на треть в этом году из-за конкуренции со сжиженным природным газом и планов перехода на расчеты в рублях. На долю России приходится около 40% поставок газа в Европу, но Запад все активнее пытается отказаться от российского топлива с тех пор, как 24 февраля Москва начала вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Планы взимать плату с "недружественных" стран за продажу газа в рублях также подорвали перспективы экспорта российского газа, считают аналитики, поскольку Европа заявила, что это равносильно "шантажу", и почти единогласно отказалась подчиниться.

Сергей Капитонов из Энергетического центра Московской школы управления "Сколково" сказал, что поставки "Газпрома" в Европу могут сократиться на 40-45 млрд кубометров в этом году с примерно 150 млрд кубометров в 2021 году.

Синдре Кнутссон, глава отдела исследований газового рынка в Rystad Energy, сказал, что объемы газопровода могут упасть еще больше, "под влиянием стремления покупателей стать менее зависимыми от России, или из-за того, что Россия сдерживает объемы, например, из-за разногласий по поводу того, в какой валюте газ должен быть оплачен".

Он также не исключил остановки потоков через Украину, если война помешает безопасному продолжению работы трубопровода.

Крупнейшими потребителями газа "Газпрома" в Европе в 2021 году были Германия (45,8 млрд куб. м), Италия (20,8 млрд куб. м) и Австрия (13,2 млрд куб. м).

Россия является главным поставщиком Германии, поставляя чуть менее трети ее газа, в то время как Италия получает около 40% импортируемого газа, а Австрия - 80% природного газа из страны.

Пока только Венгрия согласилась перейти на схему "газ за рубли", при которой покупатели осуществляют платежи в иностранной валюте через российский "Газпромбанк", который впоследствии конвертирует ее в рубли.

На прошлой неделе во внутренней ноте Еврокомиссии говорилось, что оплата российского газа в рублях покупателями из Евросоюза нарушит режим санкций ЕС против Москвы.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Газпром