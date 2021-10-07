"Газпром" за последний месяц сократил транзит газа по территории Украины до минимума

По данным пресс-службы, на сентябрь 2021 года "Газпром" бронировал лишь 4% от дополнительных гарантированных транзитных мощностей. В результате среднесуточные объемы транспортировки российского газа через территорию Украины в этом месяце снизились до 109 млн кубометров - до минимального объема, согласно действующему транзитному соглашению.

"ОГТСУ предлагает около 80 млн кубометров в сутки дополнительных мощностей для транзита газа в Европу, однако результаты аукционов демонстрируют - "Газпром" не заинтересован в увеличении поставок. На сентябрь и октябрь не были забронированы даже гарантированные 15 млн кубометров дополнительных мощностей, не говоря уже о прерывистых", - заявил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

По его словам, украинская ГТС используется менее чем на треть от общей транзитной мощности в 146 млрд кубометров в год.

"Эти незадействованные мощности, что вдвое превышают мощности "Северного потока-2", могут быть использованы для увеличения поставок газа в ЕС", - добавил он.