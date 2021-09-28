Газовый контракт Венгрии с "Газпромом". Чем рискует Украина из-за сделки

Крупнейшая энергетическая компания Венгрии MVM Group заключила с российским "Газпромом" новый долгосрочный контракт на закупку газа в обход Украины. Контракт был подписан 27 сентября "Газпром экспорт" и MVM Group.

Стороны договорились о поставках газа в объеме 4,5 млрд кубометров ежегодно в течение 15 лет. Газ в Венгрию российский монополист будет доставлять через Сербию по "Турецкому потоку" – 3,5 млрд кубов, а также через Австрию – 1 млрд кубов.

Газопровод "Турецкий поток" заработал в 2020 году. Он проходит по дну Черного моря и обеспечивает поставку газа из России в Турцию и Грецию. Проект изначально планировался для снабжения газом Сербии, Болгарии и Венгрии. Болгария и Греция начали получать газ по "Турецкому потоку" еще в прошлом году. Венгрия ожидает газ уже с 1 октября.

Политика против экономики

Новые контракты с "Газпромом" – вполне ожидаемое решение Будапешта. Об этом в августе заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. А премьер Виктор Орбан говорил о намерении отказаться от транзита через Украину еще в 2014 году. "Мы поддерживаем Украину, но несем ответственность перед нашими гражданами за их снабжение энергоносителями", – пояснял тогда Орбан.

В МИД Украины указали, что "удивлены и разочарованы" подписанием контракта Венгрии с российским "Газпромом". "Считаем это исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремля и в ущерб национальным интересам Украины и украино-венгерским отношениям", – говорится в заявлении МИД.

В ответ на критику глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела. Он назвал это соглашение неполитическим, а вопросом энергетической безопасности страны. Уже во вторник стало известно, что венгерский МИД вызвал украинского посла для обсуждения этого вопроса, аналогичным образом поступила и украинская сторона.

Решение Венгрии не стало неожиданным для энергетической экспертной среды, несмотря на заявления дипломатов. Генеральный директор консалтинговой компании "Нефтегазстройинформатика" Леонид Униговский считает, что сейчас удивляться и разочаровываться уже поздно. По его мнению, Украина сама упустила возможность сохранить транзит.

"Это все ожидаемо. Интерконнектор Сербия – Венгрия (продолжение "Турецкого потока") проектировался и строился несколько лет. И в принципе мы все должны были это понимать. Но только сейчас появляются критические нотки по "Турецкому потоку", – сказал он в комментарии РБК-Украина.

Униговский считает, что Украина сосредоточилась лишь на критике "Северного потока-2", тогда как и другие обходные газопроводы существенно сокращают транзит через украинскую территорию. "Критика была направлена только на "Северный поток-2". Но почему мы не убеждали Турцию, если она наш союзник, что она должна противодействовать подобному?" – говорит Униговский.

Потери Украины

В Венгрию транзитный поток через Украину в 2020 году составил около 9,6 млрд кубометров газа. По данным Оператора ГТС Украины, на 27 сентября 2021 года поставки были на уровне около 7 млрд кубометров с начала года. Но теперь есть основания считать, что объем транзита в Венгрию через Украину с 1 октября может существенно сократиться – минимум на 4,5 млрд кубов в год.

По неподтвержденной информации, транзит для Венгрии по новому маршруту может обходиться дешевле. Официально стоимость транзита стороны не раскрывают.

Глава ОГТСУ Сергей Макогон заявил, что транзита в Венгрию может не быть вообще. "Несмотря на контракт до 2024 года, мы ожидаем значительного дальнейшего сокращения или полной остановки транзита в Венгрию через Украину. Поэтому техническая достройка "Северного потока-2" создает критические риски существующего транзита через Украину и продления контракта после 2024 года", – написал он в Facebook сразу после появления информации о подписании контракта.

Уже в комментарии РБК-Украина вечером в понедельник Макогон все же высказал надежду, что транзит сохранится.

"Что касается физических объемов транзита, то сейчас мы видим, что венгерский оператор продал мощности на вход в Венгрию со стороны Украины в размере около 3 млн кубометров в сутки. Это дает все основания сомневаться в соответствии физических объемов транзита в направлении Венгрии действующему контракту. Тем не менее дополнительные объемы еще могут в будущем докупаться на аукционах на более короткие периоды", – разъяснил Макогон.

Диверсификация маршрутов поставки газа – это, в том числе, вопросы энергетической безопасности, отметил он. "Мы надеемся, что транзит газа по территории Украины в направлении Венгрии будет продолжен. Сейчас существуют многочисленные случаи использования российского газа и обходных газопроводов как политических инструментов, что приводит к увеличению уязвимости европейских газовых рынков, злоупотреблению доминирующим положением, значительному колебанию цен и тому подобное", – сказал глава ОГТСУ.

Что касается обеспечения газом западных регионов Украины, то эта ситуация не повлияет на бесперебойность транспортировки в этом направлении, заверил Макогон.

Уже в ближайшее время станет ясно, в каком объеме транзит сохранится и будет ли он вообще. Но пока "Газпром" не бронировал в Венгрии мощности для закачки газа из Украины с 1 октября.

Финансовых потерь от прекращения транзита у Украины не будет, поскольку действует транзитный контракт с "Газпромом" по принципу "качай или плати". Но физические поставки газа упадут, что создаст Украине проблемы.

"Ключевая проблема не столько в потере объемов, сколько в ограничении виртуального реверса в Украину", – сказал РБК-Украина энергетический эксперт Валентин Землянский. Тем более что сейчас это важно "Нафтогазу" при закупках газа накануне отопительного сезона.

Эксперты сомневаются, что на дипломатическом уровне удастся решить ситуацию в пользу Украины. Тогда как украинский МИД надеется на "согласованные действия" с европейскими партнерами, чтобы минимизировать негативные последствия подписания венгерско-российского газового контракта.

Украина также намерена обратиться в Европейскую комиссию для оценки соответствия этого документа европейскому законодательству в области энергетики.