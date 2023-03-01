Газовики спрямували 83% коштів за розподіл газу на оплату праці, податки та розрахунки за технологічний газ

Так, найбільшою статтею витрат торік стала оплата праці. На це спрямовано 6,4 млрд грн. Оператори ГРМ зберегли всі робочі місця з початком війни і здійснили релокацію частини працівників з "бойових" регіонів.

Другою за розміром статтею витрат стали податки. До державного та місцевих бюджетів у вигляді податків було спрямовано 4,9 млрд грн. Це на 14% більше, ніж у довоєнному 2021 році.

На третій сходинці - витрати на закупівлю технологічного газу. Загалом на розрахунки з групою "Нафтогаз", ДК "Газ України" та ОГТСУ спрямовано 3,2 млрд грн.

"Газорозподільним компаніям, які працюють під брендом РГК, вдалося забезпечити стабільність газорозподільних систем в зоні бойових дій і швидко відновлювати пошкоджені газові мережі після деокупації. Нам вдалося в умовах війни утримати досить високий рівень розрахунків на рівні 83%. Це дало можливість забезпечити розрахунки з основними контрагентами, здійснювати капітальні вкладення в реконструкцію та відновлення газових мереж, сприяти зміцненню обороноздатності України", - говорить Олексій Тютюнник, генеральний директор Регіональної газової компанії.

Близько 450 млн грн було спрямовано на відновлення розподілу газу на деокупованих та постраждалих внаслідок бойових дій територіях.

Крім цього РГК у 2022 році активно підтримувала Збройні сили України та надавала гуманітарну допомогу. На ці потреби спрямовано близько 181 млн грн.

Водночас газорозподільні компанії не отримали 3,8 млрд грн, які НКРЕКП передбачила у тарифах. Недоотримання тарифної виручки пояснюються воєнними діями, вимушеною міграцією українців за кордон та зупинкою промислових підприємств.

У 2023 році ситуація може погіршитися. РГК прогнозує, що через продовження війни рівень розрахунків буде падати. На це впливають також величезні руйнування будинків, підприємств та інфраструктури газорозподільних мереж.