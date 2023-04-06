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У газовиков есть план восстановления сетей на территориях, которые будут освобождены в ходе контрнаступления, - Тютюнник

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Четверг 06 апреля 2023 15:12
У газовиков есть план восстановления сетей на территориях, которые будут освобождены в ходе контрнаступления, - Тютюнник Фото: Алексей Тютюнник (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Специалисты газораспределительных компаний, работающих под брендом РГК, готовы начать возобновление газовых сетей на территориях, которые будут освобождены в ходе контрнаступления ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора Региональной газовой компании Алексея Тютюнника в интервью NV.

По его словам, среди компаний, работающих под брендом РГК, на сегодняшний день в зоне оккупации находится 3 из 4 отделений АО "Запорожгаз", обслуживающих половину клиентов компании.

"У наших специалистов есть четкая дорожная карта, разработан план мероприятий по восстановлению газовых сетей в Запорожской области. Созданы аварийный запас материалов и действует система "прозрачный склад", благодаря которой каждая компания видит, какие материалы есть у других, и в случае необходимости может их Уверен, что после деоккупации этих районов мы сможем возобновить газоснабжение в разумные сроки", - сказал Тютюнник.

У газораспределительных компаний, работающих под брендом РГК, есть опыт быстрого восстановления газовых сетей в Киевской, Черниговской, Харьковской и других областях. Во многие города газ вернули в рекордные сроки: в Бучу - за 18 дней, в Изюм за 20 дней, а в Ирпень - за месяц.

Также РГК оказывает помощь в восстановлении других операторов ГРМ, в частности, АО "Херсонгаз".

Всего с начала вторжения российских захватчиков газовики возобновили распределение газа для 559 тысяч домохозяйств.

Также благодаря собственному производству газораспределительные компании заменили 75 тысяч разбитых решистами бытовых газовых счетчиков, 603 ГРП и 1424 ШГРП были восстановлены и заменены на новые, изготовленные на заводах РГК.

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РГК деокупація Газ
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