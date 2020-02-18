Газовикам надо повысить зарплаты, - "Житомиргаз"

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Компания будет продолжать конструктивный диалог с НКРЭКУ, чтобы газовики имели достойную оплату труда

Новые тарифы на доставку газа позволят АО "Житомиргаз" увеличить среднюю зарплату на предприятии на 18%. Но уровень оплаты труда сотрудников остается ниже средней зарплаты в промышленности по области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"На протяжении последних лет средняя заработная плата АО "Житомиргаз", предусмотренная в тарифе, составляла 6 081 гривен в месяц. Впрочем, сотрудники компании получали высокую оплату труда. АО "Житомиргаз" нашло возможность выплачивать работникам 8 238 гривен в месяц. Это стало возможным благодаря направления ресурсов на заработные платы из других статей расходов. Ценя своих работников, АО "Житомиргаз" решили повысить заработные платы сотрудникам. При этом все они накапливали долги перед своими контрагентами и поставщиками. Таким образом, газораспределительные предприятия продемонстрировали, что собственные сотрудники - это главный приоритет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что новые тарифы на распределение позволят в этом году пересмотреть действующие заработные платы на АО "Житомиргаз" в сторону повышения. В течение года они вырастут до 10 123 гривен в месяц. Но, по словам пресс-службы, это не позволит компании выдерживать конкуренцию за ценные кадры на рынке труда.

"Мы хотим стимулировать и удерживать лучшие кадры за счет достойной оплаты труда. Ведь АО "Житомиргаз" является сервисной компанией. И уровень оплаты труда сказывается на качестве обслуживания клиентов, - говорит Елена Самарская, начальник управления по персоналу АО "Житомиргаз". - Поэтому мы будем настаивать, что заработные платы наших работников должны быть не меньше средней заработной платы по промышленности в соответствующей области".

По словам пресс-службы, АО "Житомиргаз" продолжает инвестировать в своих сотрудников. "Под брендом РГК уже открыт первый центр обучения и развития, сеть которых впоследствии заработает по всей Украине. Там осуществляется обучение и развитие линейного персонала. Так же продолжается активное сотрудничество с ведущими украинскими бизнес-школами, которые работают с работниками среднего звена и готовят кадровый резерв для всех газораспределительных предприятий", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что АО "Житомиргаз" продолжит активно отстаивать интересы своих работников и делать все возможное для того, чтобы удерживать лучшие квалифицированные кадры на рынке. "Сейчас штат компании укомплектован на 82%. Компания не в состоянии заполнить ряд позиций, из-за низкой оплаты труда, предусмотренной тарифом на распределение. Так предприятию постоянно не хватает водителей, электросварщиков, слесарей подземных газопроводов. Показатель текучести кадров составляет 18% в год, при норме в 8-10% для промышленного сектора", - говорится в сообщении.