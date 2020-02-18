Газовикам треба підвищити зарплати, - "Житомиргаз"

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Компанія продовжуватиме конструктивний діалог з НКРЕКП, щоб газовики мали достойну оплату праці

Нові тарифи на доставку газу дозволять АТ "Житомиргаз" збільшити середню зарплату на підприємстві на 18%. Але рівень оплати праці співробітників залишається нижчим за середні зарплати в промисловості по області. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Впродовж останніх років середня заробітна плата АТ "Житомиргаз", передбачена в тарифі, складала 6 081 гривень на місяць. Втім, співробітники компанії отримували вищу оплату праці. АТ "Житомиргаз" знайшло можливість виплачувати працівникам 8 238 гривень на місяць. Це стало можливим завдяки спрямування ресурсів на заробітні плати з інших статей витрат. Цінуючи своїх працівників, АТ "Житомиргаз" вирішили підвищити заробітні плати співробітникам. При цьому всі вони накопичували борги перед своїми контрагентами і постачальниками. Таким чином, газорозподільні підприємства продемонстрували, що власні співробітники - це головний пріоритет", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що нові тарифи на розподіл дозволять в цьому році переглянути діючі заробітні плати на АТ "Житомиргаз" в бік підвищення. Впродовж року вони зростуть до 10 123 гривень на місяць. Але, за словами прес-служби, це не дозволить компанії витримувати конкуренцію за цінні кадри на ринку праці.

"Ми хочемо стимулювати і утримувати кращі кадри за рахунок достойної оплати праці. Адже АТ "Житомиргаз" є сервісною компанією. І рівень оплати праці позначається на якості обслуговування клієнтів, - говорить Олена Самарська, начальник управління з персоналу АТ "Житомиргаз". - Тому ми будемо наполягати, що заробітні плати наших працівників мають бути не меншими за середню заробітну плату по промисловості у відповідній області".

За словами прес-служби, АТ "Житомиргаз" продовжує інвестувати в своїх співробітників. "Під брендом РГК вже відкрито перший центр навчання та розвитку, мережа яких згодом запрацює по всій Україні. Там здійснюється навчання та розвиток лінійного персоналу. Так само продовжується активне співробітництво з провідними українськими бізнес-школами, які працюють з працівниками середньої ланки і готують кадровий резерв для всіх газорозподільних підприємств", - йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі додали, що АТ "Житомиргаз" продовжить активно відстоювати інтереси своїх працівників і робити все можливе для того, щоб утримувати кращі кваліфіковані кадри на ринку. "Зараз штат компанії укомплектований на 82%. Компанія не в змозі заповнити низку позицій, через низьку оплату праці, передбачену тарифом на розподіл. Так підприємству постійно бракує водіїв, електрозварювальників, слюсарів підземних газопроводів. Показник плинності кадрів складає 18% на рік, при нормі в 8-10% для промислового сектору", - йдеться у повідомленні.