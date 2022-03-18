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Газораспределительные станции в Украине получат резервное питание от солнечных батарей

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Пятница 18 марта 2022 06:13
Газораспределительные станции в Украине получат резервное питание от солнечных батарей Фото: tsoua.com
Автор: Константин Широкун

Из-за значительных повреждений электрических сетей в зонах боевых действий оператор ГТС Украины (ОГТСУ) срочно устанавливает комплекты из солнечных панелей на газораспределительных станциях для обеспечения их резервного питания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ОГТСУ.

Первоочередная задача проекта — обеспечить газораспределительные станции дополнительными источниками электроэнергии, чтобы они могли бесперебойно выполнять все свои функции и обеспечивать газом население в соответствующих регионах.

Днем солнечная панель будет снабжать электроэнергией измерительные комплексы и заряжать аккумулятор. В ночные часы комплекс питается от аккумулятора. Монтаж и наладка оборудования осуществляется силами специалистов ОГТСУ, а необходимое оборудование было приобретено в Украине.

"Мы планировали реализацию этого проекта еще до войны как одну из инициатив для оптимизации потребления энергетических ресурсов. Теперь, когда электросети Украины испытывают постоянные обстрелы врага, это необходимость, чтобы газораспределительные станции имели автономные варианты питания и могли выполнять свои функции", – отметил гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.

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