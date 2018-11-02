Газораспределительные сети Винницкой области готовы к отопительному сезону

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Ремонтно-профилактические работы на газопроводах и газораспределительных сооружениях проводились с мая по октябрь

ПАО "Винницагаз" подготовило газораспределительные сети Винницкой области к работе в осенне-зимний период 2018-2019. Это обеспечит стабильные поставки природного газа более 450 тыс. семей и почти 4,8 тыс. предприятий, учреждений и организаций региона. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ремонтно-профилактические работы на газопроводах и газораспределительных сооружениях "Винницагаз" усиленно проводила в межотопительный период с мая по октябрь текущего года.

Мероприятиями охвачено техническое обслуживание 515 ГРП и 2407 ШГРП, 1605 станций катодной защиты. При этом были вынуждено остановлены 35 ГРС.

Службой по эксплуатации подземных газопроводов проведено техническое обслуживание более 92 тыс. комбинированных домовых регуляторов давления.

Приборным методом обследовано 5,3 тыс. км подземных распределительных газопроводов. Для обеспечения защиты подземных металлических газопроводов от электрохимической коррозии функционирует 1605 станций катодной защиты, 249 протекторных и 17 электродренажных установок. Уровень защиты газопроводов составляет 95,95 %. Сети обслуживают 342 единицы собственного автотранспорта предприятия.

"Отопительный сезон - наиболее ответственный период в работе компании. Ведь именно в этот период нагрузка на газораспределительные сети максимальная. Несмотря на недостаточность финансирования, ПАО "Винницагаз" в этом году проведен значительный объем работ по подготовке газопроводов к работе в холодное время. В этом году инвестиции предприятия в сети составили более 20 млн грн. ", - отмечает главный инженер компании Михаил Дзимина.

Для своевременной локализации аварийных ситуаций в 21 отделении компании функционируют 23 подразделения аварийно-диспетчерской службы. АДС укомплектована необходимым инструментом, инвентарем, средствами защиты, приборами и т.д., созданны аварийные запасы материалов. С начала года службой устранены 3245 утечек газа.