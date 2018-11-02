Газорозподільні мережі Вінницької області готові до опалювального сезону

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Ремонтно-профілактичні роботи на газопроводах та газорозподільних спорудах проводилися з травня по жовтень

ПАТ "Вінницягаз" підготувало газорозподільні мережі Вінницької області до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019. Це забезпечить стабільні поставки природного газу понад 450 тис. сімей і майже 4,8 тис. підприємств, установ і організацій регіону. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Ремонтно-профілактичні роботи на газопроводах та газорозподільних спорудах "Вінницягаз" посилено проводила в міжопалювальний період з травня по жовтень поточного року.

Заходами охоплено технічне обслуговування 515 ГРП і 2407 ШГРП, 1605 станцій катодного захисту. При цьому були змушено зупинені 35 ГРС.

Службою по експлуатації підземних газопроводів проведено технічне обслуговування понад 92 тис. комбінованих будинкових регуляторів тиску.

Приладовим методом обстежено 5,3 тис. км підземних розподільних газопроводів. Для забезпечення захисту підземних металевих газопроводів від електрохімічної корозії функціонує 1605 станцій катодного захисту, 249 протекторних і 17 электродренажных установок. Рівень захисту газопроводів становить 95,95 %. Мережі обслуговують 342 одиниці власного автотранспорту підприємства.

"Опалювальний сезон - найбільш відповідальний період у роботі компанії. Адже саме в цей період навантаження на газорозподільні мережі максимальна. Незважаючи на недостатність фінансування, ПАТ "Вінницягаз" у цьому році проведено значний обсяг робіт по підготовці газопроводів до роботи в холодну пору. В цьому році інвестиції підприємства в мережі склали більше 20 млн грн. ", - зазначає головний інженер компанії Михайло Дзимина.

Для своєчасної локалізації аварійних ситуацій в 21 відділенні компанії функціонують 23 підрозділи аварійно-диспетчерської служби. АДС укомплектована необхідним інструментом, інвентарем, засобами захисту, приладами і т. д., створені аварійні запаси матеріалів. З початку року службою усунені 3245 витоків газу.