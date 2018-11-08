Газораспределительные сети Днепропетровской области готовы к отопительному сезону

Иллюстративное фото (пресс-служба)

Ремонтно-профилактические работы проводились компанией с марта по октябрь

ПАО "Днепропетровскгаз" подготовило газораспределительные сети Днепропетровской области к работе в осенне-зимний период 2018-2019. Это обеспечит стабильные поставки природного газа более 600 тыс. семей и 2,3 тыс. предприятий и учреждений. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Мероприятиями охвачено техническое обслуживание 1036 ГРП и 2590 ШГРП. Службой по эксплуатации подземных газопроводов ПАО "Днепропетровскгаз" проведено техническое обслуживание более 23 тыс. комбинированных домовых регуляторов давления. Приборным методом обследовано 15 тыс. км подземных распределительных газопроводов. Для обеспечения защиты подземных металлических газопроводов от электрохимической коррозии функционирует 1889 станций катодной защиты, 76 установок дренажной защиты, 2326 установок протекторной защиты. Уровень защиты газопроводов составляет 95,95%.

"Все мероприятия, выполняемые газовиками, направлены на обеспечение бесперебойного и безаварийного газоснабжения населения и промышленных потребителей региона. Касается это и прохождения без сбоев отопительного сезона, ведь в холодное время года вся система газоснабжения чувствует максимальную нагрузку и требует более тщательного надзора и контроля", - отметил главный инженер ПАО "Днепропетровскгаз" Александр Макаренко.

Ремонтно-профилактические работы на газопроводах и газораспределительных сооружениях проводились компанией в межотопительный период с марта по октябрь текущего года.

Для своевременной локализации аварийных ситуаций служба АДС ПАО "Днепропетровскгаз" укомплектована необходимыми инструментами, инвентарем, средствами защиты, приборами и т.д., созданные аварийные запасы материалов. С начала года службой ликвидировано 106 208 утечек газа.