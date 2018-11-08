Газорозподільні мережі Дніпропетровської області готові до опалювального сезону

Ілюстративне фото (прес-служба)

Ремонтно-профілактичні роботи проводилися компанією з березня по жовтень

ПАТ "Дніпропетровськгаз" підготувало газорозподільні мережі Дніпропетровської області до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019. Це забезпечить стабільні поставки природного газу понад 600 тис. сімей та 2,3 тис. підприємств і установ. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Заходами охоплено технічне обслуговування 1036 ГРП та ШГРП 2590. Службою по експлуатації підземних газопроводів ПАТ "Дніпропетровськгаз" проведено технічне обслуговування понад 23 тис. комбінованих будинкових регуляторів тиску. Приладовим методом обстежено 15 тис. км підземних розподільних газопроводів. Для забезпечення захисту підземних металевих газопроводів від електрохімічної корозії функціонує 1889 станцій катодного захисту, 76 установок дренажного захисту, 2326 установок протекторного захисту. Рівень захисту газопроводів становить 95,95%.

"Всі заходи, що виконуються газовиками, спрямовані на забезпечення безперебійного та безаварійного газопостачання населення та промислових споживачів регіону. Стосується це і проходження без збоїв опалювального сезону, адже в холодну пору року вся система газопостачання відчуває максимальну навантаження і вимагає більш ретельного нагляду і контролю", - зазначив головний інженер ПАТ "Дніпропетровськгаз" Олександр Макаренко.

Ремонтно-профілактичні роботи на газопроводах та газорозподільних спорудах проводилися компанією в міжопалювальний період з березня по жовтень поточного року.

Для своєчасної локалізації аварійних ситуацій служба АДС ПАТ "Дніпропетровськгаз" укомплектована необхідними інструментами, інвентарем, засобами захисту, приладами і т. д., створені аварійні запаси матеріалів. З початку року службою ліквідовано 106 208 витоків газу.