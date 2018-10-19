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Газораспределительные компании единственные на рынке газа Украины завершили анбандлинг

Новости » Энергетика    19.10.2018 - 11:59
Фото: конференция в Брюсселе (пресс-служба)
Фото: конференция в Брюсселе (пресс-служба)

После проведения анбандлинга существенно возросла конкуренция среди компаний-поставщиков газа

Распределение газа является единственным сектором рынка газа в Украине, где завершен анбандлинг. После разделения компаний в 2015 году все поставщики газа оказались в равных условиях перед операторами ГРМ (DSO), что способствует конкуренции.

Об этом 17 сентября 2018 года в Брюсселе, на конференции UAinEUenergy ("Роль и место украинского энергетического сектора в глобальных процессах") сообщил директор Региональной Газовой Компании Олег Никоноров.

В Украине только в сфере газораспределения успешно завершен анбандлинг. После его проведения существенно возросла конкуренция среди компаний-поставщиков газа. Их численность за прошедшие три года возросла с 50 до 400.

"Благодаря анбандлингу в газораспределении сейчас самостоятельно и эффективно действуют компании-операторы ГРМ и компании-поставщики газа", - сказал Олег Никоноров.

В ходе конференции UAinEUenergy, в Брюсселе Центр Разумкова презентовал отчет "О роли и месте украинского энергетического сектора в глобальных процессах". Один из его разделов был посвящен проблеме в задержке создания независимого Оператора рынка, который не будет контролироваться ни государством, ни каким-либо из участников газового рынка.

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