Газорозподільні компанії єдині на ринку газу України завершили анбандлінг

Фото: конференція в Брюсселі (прес-служба)

Після проведення анбандлінгу істотно зросла конкуренція серед компаній-постачальників газу

Розподіл газу є єдиним сектором ринку газу в Україні, де завершено анбандлінг. Після поділу компаній в 2015 році всі постачальники газу опинилися в рівних умовах перед операторами ГРМ (DSO), що сприяє конкуренції.

Про це 17 вересня 2018 року в Брюсселі на конференції UAinEUenergy ("Роль і місце українського енергетичного сектора в глобальних процесах") повідомив директор Регіональної Газової Компанії Никоноров Олег.

В Україні тільки у сфері газорозподілу успішно завершено анбандлінг. Після його проведення істотно зросла конкуренція серед компаній-постачальників газу. Їх чисельність за минулі три роки зросла з 50 до 400.

"Завдяки анбандлінгу в газорозподілі зараз самостійно і ефективно діють компанії-оператори ГРМ і компанії-постачальники газу", - сказав Олег Никоноров.

У ході конференції UAinEUenergy, в Брюсселі Центр Разумкова презентував звіт "Про роль і місце українського енергетичного сектора в глобальних процесах". Один з його розділів був присвячений проблемі в затримці створення незалежного Оператора ринку, який не буде контролюватися ні державою, ні яким-небудь з учасників газового ринку.