Газораспределительные компании в 2021 году уплатили 4,3 млрд гривен налогов, - РГК

Отмечается, что газораспределительные компании, работающие под брендом РГК, обеспечивают десятки тысяч рабочих мест по всей Украине и выполняют обязательства перед бюджетами всех уровней, таким образом помогая развивать экономику регионов. Социальная ответственность и налоговая культура являются основой для построения партнерских отношений с обществом.

"Мы всегда выступали за прозрачность системы налогообложения и уплату налогов в полном объеме. Газораспределительные компании заботятся о своих работниках и внедряют программы устойчивого развития, - отметил генеральный директор РГК Олег Никоноров. – С начала пандемии газораспределительные компании оказывают постоянную помощь больницам. В этом году мы приступаем к реализации долгосрочных проектов в партнерстве с местными громадами по вопросам образования и экологии, усиливая социальный вектор в политике устойчивого развития".

Также в компании подчеркивают, что РГК – социально-ответственный бизнес, который выступает последовательным сторонником устойчивого развития.

"В компании разработана и утверждена стратегия ESG, предусматривающая реализацию проекта "Чистая энергия" направленного на минимизацию влияния на окружающую среду. В рамках стратегии внедряются программы по созданию благоприятных условий для развития интеллектуального потенциала и профессиональных навыков работников компании, улучшения экономических и экологических условий в регионах присутствия РГК", - говорится в сообщении.

Воплощая проект "Чистая энергия", РГК двигается с мировыми лидерами в тренде декарбонизации и развития чистых видов энергии, отмечают в компании. В 2021 году РГК приступила к производству газорегулирующего оборудования совместимого с 20%-ной газоводородной смесью. Оно успешно прошло тестирование в августе прошлого года на пяти водородных полигонах.

"Региональная газовая компания строит крупнейшую в Украине сеть РГК Образовательных пространств. В январе 2022 года в разных областях Украины уже насчитывалось семь таких учреждений. До конца года сеть должна расшириться до 16-ти", - говорится в сообщении.

РГК Образовательные пространства являются базой для обучения 38 тысяч сотрудников газораспределительных компаний. Такие пространства становятся образовательными хабами, в которых внедряются самые современные технологии. В частности, в обучении впервые используются VR-технологии, в том числе для подготовки линейного персонала.

В компании также отметили, что в прошлом году в нескольких регионах страны стартовали проекты по дуальному образованию и стипендиальные программы. Они призваны помочь молодёжи определиться с профессией и социализироваться еще во время обучения в средних специальных и высших учебных заведениях.

"РГК внедряет новые технологии для улучшения клиентского сервиса для более 8 млн потребителей газа. Благодаря своим разработкам в сфере искусственного интеллекта, для мобильных приложений была внедрена функция распознавания фотопоказаний приборов учета газа, переданных клиентами с помощью мобильного приложения 104.ua", - говорится в сообщении.