Газопровод в Луганске не использовался Украиной. О взрыве на нем заявили боевики

Украина после вторжения российских войск не контролирует газопровод в Луганске. Ранее о взрыве на нем заявили оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы "Нафтогаза" Юрия Витернко в Facebook .

Газопровод еще 2014 году был отсоединен от объединенной газотранспортной системы Украины. Он не используется для транзита и поставок газа в Украину.

"Мы это, в частности, доказали в Стокгольмском арбитраже, который выиграли у "Газпрома" в 2018 году. И именно поэтому мы не должны платить за поставки газа, которые из-за точек соединения на оккупированных территориях вроде бы осуществлял "Газпром", - заявил Витренко.

Он отметил, что Украина не имеет никакого отношения к тому, что происходит сейчас на этом газопроводе.