Газифікуємо машину: як обрати автосервіс для встановлення ГБО

Усі нюанси щодо встановлення газобалонного обладнання на машину давно відпрацьовані, і з точки зору надійності переобладнана машина нічого не втрачає. Але – за певних умов, які залежать від СТО, що інсталює ГБО.

Як і інші агрегати і системи автомобіля, газобалонне обладнання в своїй роботі залежить від того, наскільки якісні в ньому використані компоненти і наскільки правильно їх з’єднали в одне ціле. Але якщо при складанні автомобіля на заводському конвеєрі за процесом слідкує багаторівнева і сертифікована система якості, то при монтажі ГБО якість результату гарантується лише рівнем відповідальності майстерні-виконавиці. А дізнатися завчасно про діючі на ній порядки власнику машини – не так вже і просто. Але можна.

Обираємо СТО для встановлення газу

Найкраще почати з того, щоб самому відвідати цікаву вам майстерню, щоб зрозуміти, чи справді вона гідна вашого авто і ваших витрачених грошей.

На вигляд. Для початку огляньте (на сайті СТО чи в реалі) цехи і стіл замовлень майстерні, придивіться до технічного оснащення та зовнішнього вигляду майстрів і офісних працівників. Якщо в інтернеті підприємство має галерею своїх робіт, оцініть, наскільки сучасні автомобілі є тутешніми клієнтами. В боксах має бути чисто, і добре, якщо ви побачите систему вентиляції, рукави витяжки для вихлопних газів, вогнегасники, фірмовий однострій майстрів і захисні накидки на крилах машин, кермі і сидіннях.

Хто працює з машинами. Під час особистого візиту було б непогано дізнатись, як навчалися основні працівники СТО – ті, хто монтує, налагоджує та діагностує систему. Підказкою можуть бути дипломи і сертифікати, розвішані в столі заказів чи кімнаті очікування. Це важливо, адже системи ГБО для сучасних моторів доволі складні і керуються комп'ютерами, тож кулібіним (при всій повазі до незалежних майстрів) машину краще не довіряти.

Важливі дрібниці. Дуже бажано побачити, який вигляд має вже встановлена на автомобіль газова система. Оцінити якість використаних шлангів та деталей кріплення на вигляд у вас навряд чи вийде, але ви можете оцінити, як майстри розміщують та фіксують компоненти ГБО під капотом та в інших зонах автомобіля. Всі металеві частини мають бути так чи інакше захищені від корозії, хомути не бути надто тендітними, дроти і шланги віддалені від гарячих та рухомих частин двигуна. Якщо вдасться вступити у розмову, спитайте, наприклад, чому газовий редуктор розміщений так, а не інакше, на цій, а не на іншій стороні підкапотного простору. Одне з міркувань при виборі місця розташування компонентів ГБО, до речі – їхня захищеність від пошкодження хоча б при незначних ДТП.

Налаштування ГБО. Дуже важливий аспект встановлення ГБО, причому будь-якого покоління – його правильне налаштування. Від цього залежить витрата пального і динаміка автомобіля. Причому кваліфіковані майстри вміють знаходити оптимальний баланс між цими пов’язаними показниками з першої-другої спроби. Тому можна просто розпитати працівників СТО в офісі чи в цеху, як вони будуть налаштовувати систему, що в них для цього є і скільки часу це займатиме. Як правило при налаштуванні фахівці спираються на показання газоаналізатора, допомогу спеціальної програми в комп’ютері та враження власника, якого зазвичай просять поїздити на переобладнаній машині кількасот кілометрів – щоб зафіксувати її апетит і динаміку.

Коротко

Автомобіль переводять на газ для економії, але щоб так сталося насправді, доведеться зробити певні інвестиції. Відтак, на компонентах і самому процесі газифікації економити не можна. Інакше інстальоване "чужорідне" обладнання може створювати проблеми, на усування яких доведеться витрачати час і додаткові кошти. І таким чином весь сенс переходу на дешеве газове пальне буде нівельований. Тож краще відразу витратити трохи часу на пошук надійної СТО, яка має гарну репутацію, ніж потім шукати майстрів, які будуть виправляти помилки своїх недбалих колег з першої майстерні.