Газ в Україні подорожчав після зниження цін протягом півроку

Фактична ціна реалізації газу в Україні у травні 2024 року зросла на 12,0% до 12 460 гривень за 1 тис. кубометрів без ПДВ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства економіки .

Таким чином газ подорожчав після зниження ціни протягом шести місяців поспіль. Газ коштує дорожче, ніж у травні минулого року (11164 гривень).

Прогноз ціни

Ціни на газ у Європі сьогодні перебувають на рівні 370 доларів за тисячу кубометрів (15 тисяч гривень).

НБУ прогнозує, що ціни на природний газ на європейському ринку будуть поступово падати завдяки збільшенню виробництва зрідженого газу (ЗПГ), насамперед у США та Катарі. Також на ціни вплинуть постачання російського дешевшого газу до Китаю та Індії, що знизить конкуренцію за ЗПГ з боку країн Азії.

За даними НБУ, ціни на газ на хабі ТТF у Нідерландах 2023 року впали на 65,7% до 465,6 доларів за 1 тисячу кубометрів. НБУ очікує, що у 2024 році ціни впадуть на 26,8% до 340,8 доларів за тисячу кубометрів, у 2025 році зростуть на 12,9% до 384,7 доларів, у 2026 році впадуть на 12,5% до 336,5 доларів.