Газ в Україні подешевшав до мінімуму за останній рік

Мінекономіки оприлюднило фактичну ціну реалізації природного газу в Україні за січень 2023 року. Вартість становила 23 723,43 гривні за 1 тис. кубометрів без ПДВ, що на 9,4% менше, ніж місяцем раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані міністерства .

Середня ціна газу розраховується за формулою для цілей Податкового кодексу України щодо стягнення рентної плати за використання надр.

За даними міністерства, середня ціна впала до мінімуму з початку розрахунку показника у березні минулого року:

Нагадаємо, тарифи на газ та тепло для населення залишаться без змін до кінця війни. Верховна рада схвалила урядовий законопроект про мораторій на підвищення тарифів на газ , тепло та гарячу воду під час війни.

Ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню ціни, яка застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.