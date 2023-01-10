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Газ подешевшав: у Мінекономіки назвали середню ціну наприкінці 2022 року

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Україна, Вівторок 10 січня 2023 08:47
Газ подешевшав: у Мінекономіки назвали середню ціну наприкінці 2022 року Фото: ціни на газ в Україні впали до 26 тисяч гривень за 1 тисячу кубометрів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Мінекономіки оприлюднило фактичну ціну реалізації газу в Україні за грудень 2022 року. Вартість становила 26 199,24 гривень за 1 тис. кубометрів без ПДВ, що на 9,2% менше, ніж на місяць раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані міністерства .

Середня ціна газу розраховується за формулою для цілей Податкового кодексу України щодо стягнення рентної плати за використання надр.

За даними міністерства, середня ціна у 2022 році становила:

Газ подешевшав: у Мінекономіки назвали середню ціну наприкінці 2022 року

Нагадаємо, тарифи на газ та тепло для населення залишаться без змін до кінця війни. Верховна рада схвалила урядовий законопроект про мораторій на підвищення тарифів на газ , тепло та гарячу воду під час війни.

Ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню ціни, яка застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.

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