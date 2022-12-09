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Газ подешевшав: у Мінекономіки назвали середню ціну за останній місяць

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Україна, П'ятниця 09 грудня 2022 08:20
Газ подешевшав: у Мінекономіки назвали середню ціну за останній місяць Фото: газ в Україні подешевшав у листопаді на 25% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Мінекономіки оприлюднило фактичну ціну реалізації природного газу в Україні за листопад 2022 року. Вартість становила 28 855,75 гривень за 1 тис. кубометрів без ПДВ, що на 24,6% менше, ніж на місяць раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані міністерства.

Середня ціна газу розраховується за формулою для цілей Податкового кодексу України щодо стягнення рентної плати за використання надр.

За даними міністерства, середня ціна у 2022 році становила:

Газ подешевшав: у Мінекономіки назвали середню ціну за останній місяць

Нагадаємо, тарифи на газ та тепло для населення залишаться без змін до кінця війни. Верховна рада схвалила урядовий законопроект про мораторій на підвищення тарифів на газ , тепло та гарячу воду під час війни.

Ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню ціни, яка застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.

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Міністерство економіки Ціна на газ
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