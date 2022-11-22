Газ у Європі подорожчав після погроз "Газпрому" скоротити транзит через Україну

Російський газовий монополіст заявив, що газ, призначений для Молдови, нібито осідає на території України. Після погроз "Газпрому" скоротити транзит через Україну газ у Європі подорожчав на 4%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Газпрому".
"Газпром" стверджує, що обсяг газу, що подається "Газпромом" на ДВС "Суджа" для транзиту до Молдови через територію України, перевищує фізичний обсяг, який передається на кордоні України з Молдовою. Сумарний накопичений обсяг осідання нібито становить 52,52 млн кубометрів газу.
"При збереженні транзитного дисбалансу через Україну для споживачів Молдови, 28 листопада з 10:00 "Газпром" розпочне скорочення подачі газу на ДВС "Суджа" для транзиту через Україну в обсязі добової недопоставки", - йдеться у повідомленні.
Після заяви "Газпрому" газ на біржі TTF у Нідерландах подорожчав на 4% до 1280 доларів за тисячу кубометрів.
Станом на 22 листопада через ГІС "Суджа" проходить 42,9 млн кубометрів російського газу на добу для експорту до країн ЄС територією України.
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