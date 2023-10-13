Газ у Європі подорожчав до максимуму з лютого через конфлікт в Ізраїлі

Ціни на газ у Європі з кінця минулого тижня зросли на 45%. Ф'ючерси на хабі TTF у Нідерландах досягли 53 євро за мегават-годину (близько 600 доларів за тисячу кубометрів) - максимуму з 15 лютого 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Intercontinental Exchange ( ICE ).

Як зазначає Bloomberg, зростання цін було викликане війною Ізраїлю та ХАМАС та вразливістю інфраструктури, включаючи диверсію на газопроводі між Фінляндією та Естонією.

За останній тиждень численні інциденти спровокували зростання цін у Європі та Азії:

Австралійські профспілки робітників повідомили, що наступного тижня розпочнуться страйки на заводах Chevron з експорту СПГ до Австралії.

Потім було виявлено витік на підводному трубопроводі, що з'єднує Фінляндію та Естонію. У країнах, що межують із Росією, попереджають, що це був навмисний акт. Це посилило стурбованість щодо безпеки європейської інфраструктури, особливо після вибухів минулого року на трубопроводі "Північний потік" із Росії до Німеччини.

Конфлікт в Ізраїлі та секторі Газа змусив Chevron закрити морське газове родовище, яке постачає Єгипту, що може вплинути на експорт ЗПГ із цієї країни до Європи.

Хорошою новиною є те, що ринок зараз знаходиться в кращому стані, ніж минулого року. Високі запаси, промисловий попит падає, і було додано кілька нових імпортних потужностей. Крім того, деякі прогнози припускають, що в Європі буде відносно тепла зима, що має зменшити потребу в газі.

Але енергетична криза ще далека від завершення, і найближчими днями до Європи може прийти похолодання. Будь-який натяк на перебої у глобальних потоках газу може спричинити шок на ринку, особливо коли домогосподарства включать опалення, пише Bloomberg.

Закриття родовища в Ізраїлі

Нагадаємо, поставки ізраїльського газу до Єгипту впали на 20%, оскільки проблеми безпеки призвели до закриття ключового морського родовища, що поставило під загрозу подальші постачання до Європи.

Опалювальний сезон

Водночас глава Європейського центрального банку Крістін Лагард заявила, що збільшення запасів газу в Європі сприяє послабленню інфляційного тиску в єврозоні і дозволяє з більшою впевненістю дивитися на зиму, що відбудеться.

Після різкого зростання з середини 2021 року ціни на газ з початку 2023 року впали, і в даний час ринок прогнозує рівень близько 50 євро/МВтч (близько 550 доларів за тисячу кубометрів) взимку 2023-2024 років, що є зниженням на 30% порівняно із зимою 2022-2023 років.