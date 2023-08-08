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Газ у Європі дешевшає, оскільки сховища заповнені майже на 90%

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Україна, Вівторок 08 серпня 2023 12:19
Газ у Європі дешевшає, оскільки сховища заповнені майже на 90% Фото: Ціни на газ у Європі падають на фоні заповнення сховищ на 90% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на природний газ у Європі продовжили зниження. Ф'ючерси на хабі TTF у Нідерландах подешевшали на 1,7% до 29,97 євро за мегават-годину (близько 350 доларів за тисячу кубометрів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Intercontinental Exchange (ICE).

Як зазначає агентство Bloomberg, млявий попит після минулорічної енергетичної кризи та високі рівні зберігання газу допомагають стримувати ціни. Тим часом побоювання щодо збереження позицій у найбільшому експортері Норвегії і загострення конфлікту між Росією та Україною надають підтримку.

Запаси палива в Європейському Союзі заповнені більш ніж на 87%, що трохи менше за обов'язковий цільовий показник блоку в 90% до листопада. Деякі держави вже перевищили цей рівень, у тому числі Іспанія та Нідерланди, тоді як Німеччина та Італія наближаються до нього.

Газ у Європі дешевшає, оскільки сховища заповнені майже на 90%

Франція перебуває в числі аутсайдерів, де рівень зберігання становить 78% після того, як на початку цього року постачання енергії в країну було перервано на кілька тижнів через загальнонаціональні страйки. Порівняно з довгостроковими середніми історичними показниками, в країні немає затримок – вона просто відстає від інших членів ЄС, у яких запаси більш повні, ніж зазвичай.

Проте проблеми з постачаннями залишаються, особливо після того, як імпорт зрідженого природного газу до Європи нещодавно впав до найнижчого рівня з 2021 року. Експорт надохолодженого палива з США нині вигідніший для Азії, ніж для Європи у вересні, жовтні та листопаді. Глобальні поставки ЗПГ також можуть скоротитися цього місяця.

Прогноз ціни

За даними НБУ, європейські ціни на газ знижуються і наблизилися до середніх допандемічних рівнів. На тлі низького споживання та заміщення російського трубопровідного газу ЄС увійшов у сезон поповнення своїх газових запасів із історично високим рівнем заповнення сховищ.

НБУ прогнозує, що у 2023 році ціни на хабі TTF у Нідерландах впадуть на 56,9% до 584,4 доларів за тисячу кубометрів.

На прогнозному горизонті ціни на природний газ на європейському ринку переглянуті у бік зниження з огляду на активне накопичення запасів у поточному році, збільшення виробництва зрідженого природного газу (ЗПГ) у США та інших країнах.

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