Газ у Європі дешевшає, оскільки сховища заповнені майже на 90%

Ціни на природний газ у Європі продовжили зниження. Ф'ючерси на хабі TTF у Нідерландах подешевшали на 1,7% до 29,97 євро за мегават-годину (близько 350 доларів за тисячу кубометрів).

Як зазначає агентство Bloomberg, млявий попит після минулорічної енергетичної кризи та високі рівні зберігання газу допомагають стримувати ціни. Тим часом побоювання щодо збереження позицій у найбільшому експортері Норвегії і загострення конфлікту між Росією та Україною надають підтримку.

Запаси палива в Європейському Союзі заповнені більш ніж на 87%, що трохи менше за обов'язковий цільовий показник блоку в 90% до листопада. Деякі держави вже перевищили цей рівень, у тому числі Іспанія та Нідерланди, тоді як Німеччина та Італія наближаються до нього.

Франція перебуває в числі аутсайдерів, де рівень зберігання становить 78% після того, як на початку цього року постачання енергії в країну було перервано на кілька тижнів через загальнонаціональні страйки. Порівняно з довгостроковими середніми історичними показниками, в країні немає затримок – вона просто відстає від інших членів ЄС, у яких запаси більш повні, ніж зазвичай.

Проте проблеми з постачаннями залишаються, особливо після того, як імпорт зрідженого природного газу до Європи нещодавно впав до найнижчого рівня з 2021 року. Експорт надохолодженого палива з США нині вигідніший для Азії, ніж для Європи у вересні, жовтні та листопаді. Глобальні поставки ЗПГ також можуть скоротитися цього місяця.

Прогноз ціни

За даними НБУ, європейські ціни на газ знижуються і наблизилися до середніх допандемічних рівнів. На тлі низького споживання та заміщення російського трубопровідного газу ЄС увійшов у сезон поповнення своїх газових запасів із історично високим рівнем заповнення сховищ.

НБУ прогнозує, що у 2023 році ціни на хабі TTF у Нідерландах впадуть на 56,9% до 584,4 доларів за тисячу кубометрів.

На прогнозному горизонті ціни на природний газ на європейському ринку переглянуті у бік зниження з огляду на активне накопичення запасів у поточному році, збільшення виробництва зрідженого природного газу (ЗПГ) у США та інших країнах.