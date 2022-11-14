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Газ дешевшає: у Мінекономіки назвали середню ціну за останній місяць

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Україна, Понеділок 14 листопада 2022 10:12
Газ дешевшає: у Мінекономіки назвали середню ціну за останній місяць Фото: Газ в Україні подешевшав за жовтень 2022 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Мінекономіки оприлюднило фактичну ціну реалізації природного газу в Україні за жовтень 2022 року. Вартість склала 38 294,51 гривень за 1 тис. кубометрів без ПДВ, що на 4,1% менше, ніж місяцем раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані міністерства.

Середня ціна газу розраховується для цілей Податкового кодексу України зі стягування рентної плати за користування надрами.

За даними міністерства, середня ціна у 2022 році становила:

Газ дешевшає: у Мінекономіки назвали середню ціну за останній місяць

Нагадаємо, тарифи на газ і тепло для населення залишаться без змін до кінця війни. Верховна рада схвалила урядовий законопроект про мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло і гарячу воду під час війни. Ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, яка застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.

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Ціна на газ Міністерство економіки
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