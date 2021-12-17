В Гайсине реконструировали детсад, построенный в 1983 году

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Винницкой области Сергея Борзова в Facebook .

"В Гайсине, как и везде в городах, не хватает мест в дошкольных учреждениях. Обновление старого детского сада исправит ситуацию", - написал он.

Садик, который откроется после нового года, был реконструирован с применением современных энергосберегающих технологий: утепленного фасада, новых систем отопления, водоснабжения, водоотвода и электроснабжения. На первом этаже установлен пол с подогревом. Для обеспечения теплом отдельно была установлена ​​современная твердотопливная модульная котельная.

"Садик "Теремок" был построен в 1983 году сахарным заводом. Тогда это был ведомственный детсад. После приватизации завода учреждение прекратило свою работу. Помещения опустели. Штукатурка поотпадала. Инженерные сети стали не пригодными для дальнейшего использования. Прошло пять лет, и здание было передано в городскую коммунальную собственность", - рассказал Борзов.

После старта работ в 2020 году в здании были проведены работы по возведению перегородок и подвесного потолка, работы по штукатурке и шпатлевке стен и потолка, черновая стяжка пола, установлены межкомнатные двери, оборудованы отмостки вокруг здания, а в сантехнических узлах установлено фаянсовое оборудование.

Общий объем финансирования составил более 22 млн грн, из них 14 млн грн поступили из Государственного фонда регионального развития.