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У Гайсині реконструювали садочок, збудований у 1983 році

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Вінниця, П'ятниця 17 грудня 2021 12:31
У Гайсині реконструювали садочок, збудований у 1983 році Фото: у Гайсині реконструювали дитсадок (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" завершено реконструкцію розрахованого на 110 місць дитячого садка "Теремок" у місті Гайсин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Вінницької області Сергія Борзова у Facebook.

"У Гайсині, як і скрізь у містах, не вистачає місць в міських дошкільних закладах. І саме оновлення старого дитсадка виправить ситуацію", - написав він.

Садочок, що відкриється після нового року, було реконструйовано із застосуванням сучасних енергозберігаючих технологій: утепленого фасаду, нових систем опалення, водопостачання, водовідведення та електропостачання. На першому поверсі встановлено підлогу з підігрівом. Для забезпечення теплом окремо було встановлено сучасну твердопаливну модульну котельню.

У Гайсині реконструювали садочок, збудований у 1983 році

"Садочок "Теремок" був збудований в 1983 році цукровим заводом. Тоді це був відомчий дитсадочок. Після приватизації заводу заклад припинив свою роботу. Приміщення спорожніли. Штукатурка повідпадала. Інженерні мережі стали непридатними для подальшого використання. Минуло п’ять років і будівлю передали до міської комунальної власності", - розповів Борзов.

Після старту робіт у 2020 році у будівлі також були проведені роботи із зведення перегородок та підвісної стелі, роботи з штукатурення та шпаклювання стін та стелі, чорнова стяжка підлоги, встановлено міжкімнатні двері, облаштовано відмостки довкола будівлі, а у сантехнічних вузлах встановлено фаянсове обладнання.

Загальний обсяг фінансування склав понад 22 млн грн, з них 14 млн грн надійшли з Державного фонду регіонального розвитку.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що у рамках ініційованої ним програми "Велике будівництво" по всій Україні зводяться або оновлюються понад 150 дитячих садків. У планах програми - зробити ще 300 дошкільних навчальних закладів.

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