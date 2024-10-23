Гаврилюк про українську далекобійну зброю: більшість розробок є вдалими

За його словами, зараз в Україні працюють над низкою важливих проектів з метою розширення можливостей захисників у небі та на землі, збільшення вогневої потужності.

Гаврилюк додав, що до потужної роботи залучені команди різних міністерств, відомств, наукових установ, підприємств - як приватних, так і державних. Розробники намагаються максимального пришвидшити створення засобів ураження великої дальності дії і масштабувати, щоб було їх достатньо для зниження ресурсної переваги РФ.

"Повторю ще раз, на сьогодні йде напрацювання багатьох розробок, проводиться їхнє випробування, більшість розробок є вдалими. Деталі - яка саме далекобійна зброя, її назва - це закрита інформація", - наголосив перший заступник міністра.

На питання про те, чи йдеться не тільки про далекобійні дрони, а й про ракети, він відповів: "Так, і про ракети різних видів".