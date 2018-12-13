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На Гавайях потерпел крушение истребитель ВВС США

Новости » Происшествия    13.12.2018 - 06:25
На Гавайях потерпел крушение истребитель ВВС США
Фото: истребитель Hawker Hunter (twitter.com/Aviation_Intel)

Пилот госпитализирован в тяжелом состоянии

Американский истребитель Hawker Hunter спустя несколько минут после вылета из международного аэропорта Гонолулу (штат Гавайи) упал в воду, пилот госпитализирован. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC.

Отмечается, что самолет принимал участие в военных учениях Sentry Aloha и упал в воду недалеко от острова Оаху.

По данным телеканала, 47-летнему пилоту удалось катапультироваться, он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В то же время неизвестно, находился ли еще кто-либо на борту потерпевшего крушение истребителя.

Все вылетающие из аэропорта гражданские и транспортные рейсы задерживались в мерах предосторожности.

Напомним, 6 декабря возле берегов Японии потерпели крушение во время заправки над морем два самолета Корпуса морской пехоты США, один военный погиб. На борту потерпевших крушение самолета-заправщика KC-130 и истребителя-бомбардировщика F/A 18 находились семь человек.

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