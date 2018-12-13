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На Гаваях зазнав аварії винищувач ВПС США

Новини » Надзвичайні події    13.12.2018 - 06:25
На Гаваях зазнав аварії винищувач ВПС США
Фото: винищувач Hawker Hunter (twitter.com/Aviation_Intel)

Пілот госпіталізований у важкому стані

Американський винищувач Hawker Hunter через кілька хвилин після вильоту з міжнародного аеропорту Гонолулу (штат Гаваї) впав у воду, пілот госпіталізований. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC.

Зазначається, що літак брав участь у військових навчаннях Sentry Aloha і впав у воду неподалік від острова Оаху.

За даними телеканалу, 47-річному пілотові вдалося катапультуватися, він був госпіталізований у важкому стані.

Водночас невідомо, чи був ще хтось на борту винищувача.

Усі цивільні і транспортні рейси затримувалися з метою запобіжного заходу.

Нагадаємо, 6 грудня біля берегів Японії розбилися під час заправки над морем два літака Корпусу морської піхоти США, один військовий загинув. На борту літака-заправника KC-130 і винищувача-бомбардувальника F/A-18 було семеро людей.

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