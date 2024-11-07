Гауфф і Крейчікова технічно "злили" Свьонтек на WTA Finals-2024

Американка Корі Гауфф та Барбора Крейчікова з Чехії завершили поєдинок у Підсумковому турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) зі зручним для обох рахунком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу .

WTA Finals Riyadh, "помаранчева" група

Гауфф – Крейчікова – 0:2 (5:7, 4:6)

Гауфф, яка двома перемогами в групі гарантувала собі вихід до плей-офф, у грі з чешкою могла, м'яко кажучи, не напружуватися. А ще – тримати в підсвідомості той факт, що головний приз змагань стане ближче, якщо в півфінал не вийде Іга Свьонтек.

А доля польської тенісистки була повністю в руках Гауфф. Перемога американки гарантовано виводила Свьонтек у півфінал. А поразка – зачиняла двері перед експершою ракеткою і lдарувала плей-офф Крейчіковій.

Те що, Гауфф грає не на повну було видно з самого початку. Хоча віддавати значну перевагу суперниці вона теж не збиралась. З огляду на рахунок, обидва сети пройшли в досить рівній боротьбі. У першому справа взагалі ледь не дійшла до тай-брейку. У другому – суперниці дуже довго розігрували десятий гейм. Чешка мала декілька матчболів. І зрештою один з них реалізувала.

Завдяки перемозі Крейчікова, як і Гауфф пробилась у півфінал. А чинна володарка титулу Свьонтек вибула з турніру.