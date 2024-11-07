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Гауфф и Крейчикова технично "слили" Свентек на WTA Finals-2024

Эр-Рияд, Четверг 07 ноября 2024 19:08
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Гауфф и Крейчикова технично "слили" Свентек на WTA Finals-2024 Фото: Кори Гауфф (x.com/WTAFinalsRiyadh)
Автор: Андрей Костенко

Американка Кори Гауфф и Барбора Крейчикова из Чехии завершили поединок в итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) с удобным для обеих счетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

WTA Finals Riyadh, "оранжевая" группа

Гауфф – Крейчикова – 0:2 (5:7, 4:6)

Гауфф, которая двумя победами в группе гарантировала себе выход в плей-офф, в игре с чешкой могла, мягко говоря, не напрягаться. А еще – держать в подсознании тот факт, что главный приз соревнований станет ближе, если в полуфинал не выйдет Ига Свентек.

А судьба польской теннисистки была полностью в руках Гауфф. Победа американки гарантированно выводила Свентек в полуфинал. А поражение – закрывала дверь перед экс-первой ракеткой и дарила плей-офф Крейчиковой.

То, что Гауфф играет не в полную силу было видно с самого начала. Хотя отдавать сопернице значительное преимущество она тоже не собиралась. Судя по счету, оба сета прошли в достаточно равной борьбе. В первом дело вообще чуть не дошло до тай-брейка. Во втором – соперницы очень долго разыгрывали десятый гейм. У чешки было несколько матчболов. И в конце концов один из них она реализовала.

Благодаря победе Крейчикова, как и Гауфф, пробилась в полуфинал. А действующая обладательница титула Свентек выбыла из турнира.

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