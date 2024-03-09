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Гаубиця, автівка та склад боєприпасів. Прикордонники продовжують нищити техніку окупантів

Фото: прикордонники подовжують нищити техніку окупантів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Прикордонники показали, як їм вдалось ліквідувати кілька одиниць техніки російських окупантів в Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Бійці ДПСУ відпрацювали по позиціях окупантів на лівому березі Херсонської області.

 

"Аеророзвідники ДПСУ знищили гаубицю, склад БК та ворожу автівку на лівобережжі Херсонської області", - повідомили в службі.

Втрати російської армії

Нагадаємо, що російський режим приховує втрати своєї армії у загарбницькій війні проти України. Проте, за даними Генштабу ЗСУ, Росія з початку повномасштабної війни втратила на фронті вже понад 423 тисячі солдатів.

Лише за останню добу наші захисники ліквідували 850 росіян та знищили десятки одиниць техніки ворога.

Британська розвідка заявила, що середньодобові втрати Росії у лютому були найбільші від початку повномасштабної війни.

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Війна Росії проти УкраїниПрикордонникиОкупанти