Гаубиця, автівка та склад боєприпасів. Прикордонники продовжують нищити техніку окупантів

Бійці ДПСУ відпрацювали по позиціях окупантів на лівому березі Херсонської області.

"Аеророзвідники ДПСУ знищили гаубицю, склад БК та ворожу автівку на лівобережжі Херсонської області", - повідомили в службі.

Втрати російської армії

Нагадаємо, що російський режим приховує втрати своєї армії у загарбницькій війні проти України. Проте, за даними Генштабу ЗСУ, Росія з початку повномасштабної війни втратила на фронті вже понад 423 тисячі солдатів.

Лише за останню добу наші захисники ліквідували 850 росіян та знищили десятки одиниць техніки ворога.

Британська розвідка заявила, що середньодобові втрати Росії у лютому були найбільші від початку повномасштабної війни.

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