Гасили пожежу під Бахмутом. Рятувальники потрапили під обстріл росіян (відео)

"Рятувальники Торецька потрапили під ворожий обстріл", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли у відомстві, вогнеборці працювали на пожежі в смт Північне Бахмутського району. Пожежа, за даними рятувальників, виникла через атаку росіян.

"В цей час окупанти розпочали повторний обстріл. На щастя, ніхто з рятувальників не постраждав", - додали в ДСНС України.

Обстріли рятувальників в Україні

Російські війська постійно обстрілюють пожежні частини у різних областях та містах України. Так, в середині вересня, російські окупанти обстріляли будівлю ДСНС в Козачій Лопані Харківської області. На щастя, рятувальники не постраждали.

Крім того, окупанти в травні атакували пожежну частину у Дніпропетровській області, внаслідок чого постраждала людина. Також у квітні російські війська двічі обстріляли пожежну частину у Харківській області.