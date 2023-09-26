UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Гасили пожежу під Бахмутом. Рятувальники потрапили під обстріл росіян (відео)

Фото: рятувальники потрапили під обстріл РФ у Бахмутському районі Донецької області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Рятувальники потрапили під обстріл в Бахмутському районі Донецької області. На щастя, ніхто з них не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Рятувальники Торецька потрапили під ворожий обстріл", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли у відомстві, вогнеборці працювали на пожежі в смт Північне Бахмутського району. Пожежа, за даними рятувальників, виникла через атаку росіян.

"В цей час окупанти розпочали повторний обстріл. На щастя, ніхто з рятувальників не постраждав", - додали в ДСНС України.

Обстріли рятувальників в Україні

Російські війська постійно обстрілюють пожежні частини у різних областях та містах України. Так, в середині вересня, російські окупанти обстріляли будівлю ДСНС в Козачій Лопані Харківської області. На щастя, рятувальники не постраждали.

Крім того, окупанти в травні атакували пожежну частину у Дніпропетровській області, внаслідок чого постраждала людина. Також у квітні російські війська двічі обстріляли пожежну частину у Харківській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьБахмутТорецк