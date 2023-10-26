Гарячий маріачі. Формула-1 презентувала спеціальну заставку для Гран-прі Мексики

F1 під час трансляції Гран-прі Мексики цьогоріч використовуватиме спеціальну заставку. Її головною темою стали мотиви маріачі – одного з найпопулярніших жанрів мексиканської народної музики.

"Наші вступні титри 2023 року... У стилі маріачі", – йдеться в короткому дописі чемпіонату в соцмережах із доданим оновленим відео заставки.

Гран-прі Мексики пройде 27-29 жовтня на Автодромі братів Родрігесів у тамтешній столиці. Після повернення етапу в календар Формули-1 на трасі перемагали лише гонщики "Мерседеса" та "Ред Булла". Торік у Мехіко тріумфував достроковий чемпіон сезону-2023 Макс Ферстаппен.

Що відомо про Гран-прі Мексики

Уперше Формула-1 приїхала до Мексики в 1962 році. Офіційним етапом чемпіонату гран-прі був у 1963-1970 та 1986-1992 рр. Нова ера F1 у Мехіко розпочалася в 2015 році.

Автодром названий на честь Рікардо та Педро Родрігесів. Обидва загинули на гоночних трасах із різницею в 9 років. Автодром збудували в 1962-му в громадському парку. Розташування траси на висоті 2285 метрів над рівнем моря провокує падіння потужності двигунів через розріджене повітря.

Рекордсмен Гран-прі Мексики за перемогами – Макс Ферстаппен (2017, 2018, 2021, 2022). Натомість семиразовий чемпіон світу Льюїс Хемілтон тріумфував на Автодромі братів Родрігесів двічі (2016, 2019).