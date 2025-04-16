"Гарвард став жартом": Трамп закликав припинити фінансування університету

У своїй заяві Трамп різко розкритикував кадрову політику Гарварду, звинувативши університет у тому, що той наймає лише "радикально лівих ідіотів", які "можуть навчити лише поразок".

Особливо колишній президент обурився тим, що Гарвард запросив викладати ексмерів Нью-Йорка та Чикаго - Білла де Блазіо та Лорі Лайтфут.

За словами Трампа, обидва є "найгіршими мерами в історії країни", які залишили після себе міста в руїнах, але тепер отримують "смішно великі гонорари", щоб навчати державному управлінню.

Також дісталося колишній президентці Гарварду, яку Трамп звинуватив у плагіаті. Він заявив, що вона "осоромила Гарвард перед Конгресом", однак, замість звільнення, її перевели на викладацьку посаду.

"Навіть після нових скандалів вона досі лишається в системі", - заявив Трамп, назвавши ситуацію "ганебною" і "прикладом безкарності".

На думку Трампа, Гарвард більше не можна вважати ні престижним, ні навіть "пристойним навчальним закладом". Він стверджує, що університет навчає студентів "ненависті й дурості", а тому "не повинен отримувати ані копійки з федерального бюджету".

Конфлікт між Гарвардом і Трампом

Між Гарвардським університетом і адміністрацією Трампа розгортається гострий конфлікт, що охоплює питання фінансування, академічної свободи та ідеологічного контролю. Усе почалося після хвилі пропалестинських протестів у провідних американських університетах восени 2023 року, які викликали жорстку реакцію з боку Трампа.

7 березня 2025 року стало відомо про рішення Білого дому скасувати 400 мільйонів доларів у вигляді грантів і контрактів для Колумбійського університету - офіційно через "нездатність побороти антисемітизм". А вже за три дні, 10 березня, Гарвард оголосив про тимчасове заморожування найму працівників, посилаючись на "фінансову невизначеність, викликану федеральними змінами в політиці".

На цьому тиск не закінчився. Адміністрація Трампа надіслала Гарварду листа з вимогами, які університет назвав безпрецедентними. Серед них - закриття програм із різноманіття, рівності та інклюзії (DEI), проведення аудиту поглядів студентів і викладачів, заборона носіння масок під час протестів і співпраця з імміграційними службами. Білий дім наполягав також на впровадженні "меритократичної" системи вступу та працевлаштування.

У відповідь президент Гарварду Алан Ґарбер виступив із різкою заявою, у якій підкреслив, що університет не підкориться політичному тиску. Він наголосив, що жоден уряд, незалежно від політичної сили, не має права диктувати навчальним закладам, що і як викладати, кого приймати на навчання чи на роботу, і які наукові напрямки вивчати.

За його словами, більшість з озвучених вимог не мають нічого спільного з боротьбою з антисемітизмом, а є спробою нав’язати ідеологічні рамки.

Підтримка Гарварда на фоні конфлікту з Трампом

Попри тиск, Гарвард отримав широку підтримку з боку колишнього президента США Барака Обами, випускників, студентів та професорської спільноти. Обама публічно підтримав рішення університету не підкорятися, наголосивши, що Гарвард став прикладом для інших вишів, які не готові жертвувати академічною свободою заради політичних вимог.

Американська асоціація університетських професорів подала позов, стверджуючи, що скорочення фінансування відбулося з порушенням законних процедур.

Станом на квітень федеральна влада вже заморозила близько 2,3 мільярда доларів для Гарварду. Саме навчальний заклад і Колумбія є серед тих десяти університетів, які найближчим часом перевірятиме спеціальна урядова група з боротьби з антисемітизмом.

Водночас Трамп відкрито пригрозив позбавити фінансування всі заклади, які, за його словами, "допускають незаконні протести".

Нині Гарвард опинився в центрі не лише освітньої, а й політичної битви. Питання вже не стільки у фінансах, скільки в тому, чи зможе один із найвпливовіших університетів світу відстояти свободу думки перед обличчям владного тиску.