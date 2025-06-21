Гарвард і Трамп шукають компроміс: сторони сідають за стіл переговорів, - NYT

Гарвардський університет і Президент США Дональд Трамп відновили переговори, які можуть покласти край тривалому судовому спору. За словами Трампа, сторони вже близькі до можливого врегулювання конфлікту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
З весни 2025 року між Гарвардським університетом і адміністрацією Дональда Трампа триває конфлікт.
Зокрема, Президент США звинувачує університет у дискримінації, недостатній «різноманітності думок» і небажанні реформувати систему прийому студентів.
Щоб це змінити уряд скоротив мільярди доларів фінансування, ініціював розслідування та почав обмежувати в’їзд міжнародних студентів.
І ось після тижнів судових баталій представники вишу цього тижня зустрілися з чиновниками Білого дому. Під час зустрічі Гарвард продемонстрував зусилля, спрямовані на боротьбу з антисемітизмом, забезпечення різноманіття думок і змін у прийомній політиці. Білий дім, у свою чергу, озвучив свої очікування та згодом направив офіційного листа з умовами врегулювання.
Однією з основних вимог є впровадження «заснованої на заслугах» системи прийому і найму, зменшення впливу професорського складу, а також припинення програм, пов’язаних із темами інклюзивності.
Університет має також надати звіти про дотримання нових правил до 2028 року.
Попри тиск, джерела, наближені до переговорів, запевняють: Гарвард не готовий поступатися основними принципами свободи слова та академічної незалежності.
Хоча президент Трамп заявив, що угода може бути укладена вже незабаром, експерти сумніваються, що це станеться так швидко.
Університет і далі стикається з фінансовим та адміністративним тиском, і навіть у разі перемоги в судах, ризикує втратити підтримку уряду до 2029 року.
Гарвард може скористатися прикладом Колумбійського університету, який погодився на поступки, щоб відновити фінансування, проте будь-яка угода зараз буде сприйматися як результат тривалої боротьби, а не капітуляція.
7 березня 2025 року Білий дім оголосив про рішення скасувати фінансування на суму 400 мільйонів доларів для Колумбійського університету. Причиною такого кроку назвали те, що заклад нібито не впорався з проблемою антисемітизму.
А вже за три дні, 10 березня, Гарвард оголосив про тимчасове заморожування найму працівників, посилаючись на "фінансову невизначеність, викликану федеральними змінами в політиці".
Крім того, адміністрація Дональда Трампа позбавила Гарвардський університет можливості приймати іноземних студентів.
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