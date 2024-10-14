Гарріс закликала Трампа опублікувати звіт про здоров'я та знову запросила на дебати

Президентські перегони у США на фінішній прямій. За кілька тижнів до виборів кандидат від демократів Камала Гарріс закликала свого опонента Дональда Трампа опублікувати звіт про здоров'я та погодиться на дебати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Видання уточнює, що в неділю Гарріс провела мітинг на студентській баскетбольній арені у Грінсвіллі, штат Північна Кароліна. В ході свого виступу віце-президент США кинула виклик колишньому президентові Америки Дональду Трампу за відмову зробити те, що вона робила останніми днями, а саме:
Зазначимо, що днями Гарріс звинуватила 78-річного Трампа у прихованні фактів про здоров'я, заявивши, що він непридатний для посади. Про це писали і ЗМІ (приховання фактів), і подібний меседж знову прозвучав від Гарріс на мітингу.
"Це змушує задуматися: чому його співробітники хочуть, щоб він сховався? Потрібно ставити запитання: чи бояться вони, що люди побачать, що він надто слабкий і нестабільний, щоб керувати Америкою?" - сказала віце-президент під час виступу.
Лінія атаки Гарріс ознаменувала собою спробу помінятися ролями з Трампом, який протягом кількох місяців припускав, що чинний президент США Джо Байден занадто старий, щоб бути главою держави, і звинувачував його в тому, що він ховається від американського народу. У свою чергу крок демократки підкреслив її зусилля представити себе кандидатом змін, а Трампа - пережитком минулого.
"Від нього ми чуємо тільки те саме, стару, набридлу схему. У нього немає плану, як він вирішуватиме проблеми американського народу. Він зосереджений лише на собі", - заявила кандидат від Демократичної партії.
Видання зазначає, що на мітинг Гарріс прийшло близько 7000 людей. Він був направлений те, щоб закликати прихильників у штаті, що вагається, проголосувати до дня виборів. Дострокове голосування у Північній Кароліні розпочнеться вже у четвер.
Нагадаємо, що вибори президента США відбудуться 5 листопада 2024 року.
Згідно з останніми опитуваннями, як писало видання The Hill, Трамп покращує свої шанси на перемогу, а Гарріс, навпаки, втрачає перевагу над суперником.
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