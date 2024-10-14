Гарріс закликала Трампа опублікувати звіт про здоров'я та знову запросила на дебати

Видання уточнює, що в неділю Гарріс провела мітинг на студентській баскетбольній арені у Грінсвіллі, штат Північна Кароліна. В ході свого виступу віце-президент США кинула виклик колишньому президентові Америки Дональду Трампу за відмову зробити те, що вона робила останніми днями, а саме:

опублікувати звіт про своє здоров'я;

дати інтерв'ю у програмі "60 хвилин" на телеканалі CBS;

взяти на себе зобов'язання провести ще одні президентські дебати.

Зазначимо, що днями Гарріс звинуватила 78-річного Трампа у прихованні фактів про здоров'я, заявивши, що він непридатний для посади. Про це писали і ЗМІ (приховання фактів), і подібний меседж знову прозвучав від Гарріс на мітингу.

"Це змушує задуматися: чому його співробітники хочуть, щоб він сховався? Потрібно ставити запитання: чи бояться вони, що люди побачать, що він надто слабкий і нестабільний, щоб керувати Америкою?" - сказала віце-президент під час виступу.

Лінія атаки Гарріс ознаменувала собою спробу помінятися ролями з Трампом, який протягом кількох місяців припускав, що чинний президент США Джо Байден занадто старий, щоб бути главою держави, і звинувачував його в тому, що він ховається від американського народу. У свою чергу крок демократки підкреслив її зусилля представити себе кандидатом змін, а Трампа - пережитком минулого.

"Від нього ми чуємо тільки те саме, стару, набридлу схему. У нього немає плану, як він вирішуватиме проблеми американського народу. Він зосереджений лише на собі", - заявила кандидат від Демократичної партії.

Видання зазначає, що на мітинг Гарріс прийшло близько 7000 людей. Він був направлений те, щоб закликати прихильників у штаті, що вагається, проголосувати до дня виборів. Дострокове голосування у Північній Кароліні розпочнеться вже у четвер.